Zranione ptaki odc. 1. Nowy serial TVP. Co się wydarzy? Streszczenie odcinka [21.03]

Zranione ptaki odc. 1. Streszczenie

Meryem pracuje w portowej kawiarni i samotnie wychowuje przybranego braciszka Ömera. Pewnego dnia niespodziewanie pojawia się Durmuş, ojciec Meryem, który właśnie wyszedł z więzienia. Powrót ojca oznacza dla Meryem koniec skromnego, ale spokojnego życia. Już pierwszego dnia mężczyzna robi awanturę, w rezultacie której zamyka Meryem i Ömera w pokoju. Przy okazji Durmuş przypomina Meryem, że chłopiec nie jest jej rodzonym bratem i że pewnego dnia podrzucił mu go znajomy. Po powrocie do domu Durmuş odkrywa talent chłopca do otwierania zamków i zamierza to wykorzystać. Siostra Durmuşa, Neriman, pracuje dla mężczyzny imieniem Tekin i nadzoruje grupę małych sierot zmuszanych do pracy na ulicy. Ulviye to seniorka bogatej rodziny. Mieszka w pięknej rezydencji razem ze swoim starszym synem – Bahadırem i jego żoną Hülyą, która całkowicie podporządkowała sobie męża. Obie kobiety nie darzą się zbytnią sympatią. Nagle Ulviye zaczyna mieć problemy ze zdrowiem. Prosi Bahadıra, aby wezwał do domu swojego młodszego brata – Leventa. Hülya nie jest tym zachwycona. Okazuje się jednak, że Ulviye udaje chorobę, żeby skłonić syna do powrotu do domu. Jedyną powierniczą jej sekretu jest zaufana służąca Aysel. Nagłe pogorszenie się stanu zdrowia teściowej budzi podejrzenia Hülyi.