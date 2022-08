Zranione ptaki odc. 101. Levent wykonuje badanie DNA. Streszczenie odcinka [15.08.2022] redakcja

Okazuje się, że Nurgül ma siostrę syna. Tymczasem Levent postanawia wykonać badania DNA. Co na to Tekin? Czy będzie próbował go powstrzymać? Kto zemdleje? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 101. odcinka Zranionych ptaków!