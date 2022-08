Zranione ptaki odc. 103. Wyniki badań DNA. Streszczenie odcinka [17.08.2022]

Zranione ptaki odc. 103. Streszczenie

Levent jest przekonany, że badanie DNA wykaże, że Nurgül nie jest matką Ömera. Jego zachowanie sprawia, że kobieta zaczyna panikować. Hülya zdaje sobie sprawę, że Asli jest coraz bliższa osiągnięcia celu i uwiedzenia Bahadira, ale jedyne co może zrobić to bezradnie się temu przyglądać. Sytuacja między Asli a Bahadirem coraz bardziej niepokoi także nieszczęśliwie zakochanego w dziewczynie Yasara. Dogan dzieli się z Neriman swoimi podejrzeniami, że Cemil zdradza Ayse. Nie zamierza tego zostawić. Tymczasem ku zaskoczeniu Ayse kobieta ze zdjęć Dogana pojawia się w firmie i okazuje się, że to Oya, przyjaciółka Cemila ze przeszłości, która od teraz będzie tam pracować. Oyę zauważa także Dogan. Gdy Nurgül jest gotowa wyjawić Leventowi prawdę, przychodzą wyniki testu DNA, potwierdzające wersję Nurgül. Levent jest zdruzgotany.