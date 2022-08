Zranione ptaki odc. 104. Ömer opuszcza rezydencję. Streszczenie odcinka [18.08.2022] redakcja

Ömer opuszcza rezydencję. Ponadto Meryem chce wrócić do domu. Co na to Levent? Z kolei Ayse jest zazdrosna. O kogo? Koniecznie przeczytaj streszczenie 104. odcinka Zranionych ptaków!