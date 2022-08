Zranione ptaki odc. 105. Usunięta wiadomość. Streszczenie odcinka [19.08.2022]

Zranione ptaki odc. 105. Streszczenie

Tekin zawiozi Nurgül i Ömera na lotnisko, Meryem jest zrozpaczona. Także Levent cierpi po utracie Meryem i Ömera. Boli go fakt, że Meryem go okłamała, ale dochodzi do wniosku, że nie jest w stanie jej zostawić. Ayse i Cemil bardzo przeżywają cierpienie swoich najbliższych przyjaciół, jednocześnie coraz bardziej się do siebie zbliżają. Cemil proponuje Ayse, żeby Safiye zamieszkała razem z nimi. Tekin wdraża ostatni etap swojego planu. Niespodziewanie Nurgül rezygnuje z wyjazdu do Niemiec i razem z Ömerem wracają do domu Durmusa. Meryem nie posiada się z radości, chociaż czuje się niezręcznie, mając świadomość, że to Tekin przekonał kobietę do zmiany zdania. Nie mogąc dodzwonić się do Leventa, Meryem wysyła do niego wiadomość z informacją, że chłopiec nie wyjechał. Melis usuwa ją jednak, sama również nie poznaje treści. Następnego ranka Tekin pojawia się na śniadaniu w domu Durmusa i dalej udaje przed Meryem odmienionego, dobrego człowieka. W tym samym czasie do domu Durmusa przyjeżdża Levent z zamiarem przeproszenia Meryem. Jest w szoku na widok Ömera i obrazka szczęśliwej rodziny z Tekinem czuwającym nad Meryem i Ömerem. Tymczasem Meryem wciąż czeka, aż Levent odpisze na jej wiadomość.