Zranione ptaki odc. 106. Czyim synem jest Ömer? Streszczenie odcinka [22.08.2022]

Zranione ptaki odc. 106. Streszczenie

Cemil postanawia wyznać Ayse miłość i informuje ją, że muszą poważnie porozmawiać. Prosi "żonę", żeby zrobili sobie wolne i ku jej zaskoczeniu podaje Ayse śniadanie do łóżka. W ostatniej chwili okazuje się, że Cemil musi niezwłocznie jechać do firmy. Meryem nie rozumie, dlaczego Levent nie odpowiada na jej telefony i esemesa. Oboje są przekonani, że każde z nich postanowiło zerwać kontakt. Melis zaczyna podejrzewać, że coś jest między Bahadirem a Asli. Jej podejrzenia potwierdza zaniepokojenie Hülyi, jakim reaguje na każdą wzmiankę o służącej. Safiye, ku oburzeniu Bedriye, na czas budowy wprowadza się do domu "młodożeńców". Nurgul bardzo tęskni za swoim prawdziwym synem, jednak Tekin nie pozwala jej go widywać. Kobieta przypadkiem podsłuchuje rozmowę Tekina i Melis. Dowiaduje się, że Ömer tak naprawdę jest synem Leventa. Postanawia natychmiast to wykorzystać. Ayse jest świadkiem kilku bliskich, przyjacielskich chwil Cemila i Oyi. Jest pewna, że Cemil poprosi ją o rozwód.