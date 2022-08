Zranione ptaki odc. 107. Nurgül w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Streszczenie odcinka [23.08.2022]

Zranione ptaki odc. 107. Streszczenie

Levent postanawia zadzwonić do Meryem. Telefon odbiera Durmus i grozi Leventowi. Mężczyzna uświadamia sobie, w jakim niebezpieczeństwie znalazła się Meryem i postanawia jakoś jej pomóc. Nurgül każe siostrze się spakować i pierwszym samolotem wracać do Niemiec. Tymczasem sama aranżuje spotkanie Ömera, Meryem i Leventa. Neriman jednak dowiaduje się od chłopca o spotkaniu i dzwoni do Tekina. Również Melis wie od Leventa, że mężczyzna jedzie na spotkanie z Meryem i chłopcem. Tekin próbuje interweniować. Nie zapobiega spotkaniu, ale każe Doganowi przyprowadzić Nurgül do warsztatu i grozi kobiecie, że ją zabije, jeśli nie będzie wykonywała jego poleceń. Cemil nie może doczekać się chwili, w której wyzna miłość swojej "żonie".