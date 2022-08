Zranione ptaki odc. 109. Levent oskarżony o morderstwo. Streszczenie odcinka [26.08.2022]

Zranione ptaki odc. 109. Streszczenie

Cemil zaprasza Ayse na wspólną kolację na mieście. Dziewczyna nie ma pojęcia, że Cemil chce wyznać jej miłość. Sama zaczyna rozmowę i swoim oświadczeniem, że jest gotowa się rozwieść zupełnie zbija mężczyznę z tropu. Ich wyjście przerywa telefon Bedriye z informacją, że mają w domu gościa. Okazuje się, że niespodziewanie pojawiła się Oya. Asli grozi Melis, że wyjawi, że to ona zepchnęła Hülyę ze schodów, jeśli Melis spróbuje zrobić coś przeciwko niej. Tekin bezskutecznie próbuje odnaleźć Nurgül. W domu Durmusa niespodziewanie pojawia się Levent i oświadcza, że zabiera z powrotem do rezydencji Ömera i Meryem. Levent informuje Meryem, że Nurgül wyjechała do Niemiec i powierza im opiekę nad Ömerem. Taką samą wiadomość Nurgül pozostawia na telefonie Meryem. Po sprzeczce z Tekinem, Levent zabiera Meryem i Ömera. W akcie zemsty Tekin składa na policję anonimowy donos, w którym oskarża Leventa o morderstwo Kudreta Kara. Powrót Meryem i Ömera bardzo cieszy mieszkańców rezydencji, z wyjątkiem Melis, która jest w szoku na widok Meryem i postanawia definitywnie pozbyć się rywalki.