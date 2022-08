Zranione ptaki odc. 111. Poważna rozmowa z Merjem. Streszczenie odcinka [30.08.2022]

Zranione ptaki odc. 111. Streszczenie

Levent zaprasza Merjem na wspólne wyjście, żeby odbyć poważną rozmowę. Merjem próbuje się domyślić, czego ma ona dotyczyć. Pani Bedrije nie daje Ayse chwili spokoju. Dżemil zapowiada, że jeśli babcia nie przestanie dokuczać jego żonie, będzie zmuszony podjąć drastyczne środki. Wskutek intryg Melis nie dochodzi do rozmowy Leventa i Merjem. Levent musi pilnie pojechać do firmy, a kiedy wraca, Merjem nie ma już w rezydencji. Dogan próbuje zawrzeć pakt z Oyą i opowiada jej o swoich uczuciach do Ayse. Odpowiedź Oyi bardzo go zaskakuje. Tymczasem Levent szaleje z niepokoju, nie mogąc się skontaktować z Merjem.