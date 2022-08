Zranione ptaki odc. 112. Maryem na skraju śmierci. Streszczenie odcinka [31.08.2022]

Zranione ptaki odc. 112. Streszczenie

Dogan robi wszystko, żeby Oya uwierzyła w czysto formalny charakter małżeństwa Cemila i Ayse. Tymczasem Cemil ostrzega przyjaciółkę przed złymi intencjami Tekina i Dogana. Bedriye zaprasza Oyę na niedzielne śniadanie. Safiye interweniuje i prosi Cemila, żeby odwołał zaproszenie. Po rozmowie Cemilem Oya jest załamana. Ayse widzi łzy w oczach dziewczyny. Jest przekonana, że stoi na drodze wielkiej miłości. Levent i domownicy są zaniepokojeni zniknięciem Meryem. Nie mają pojęcia, że dziewczyna jest zatrzaśnięta w saunie i być może niebawem przypłaci to życiem. Podekscytowana Melis nie może się doczekać informacji o śmierci rywalki. Levent dowiaduje się od Ayse, że Meryem zeszła do sauny. Gdy odnajduje tam Meryem, dziewczyna jest nieprzytomna. Levent jest pewny, że nie żyje. Gdy Bahadir wyczuwa tętno, Meryem natychmiast trafia do szpitala. Gülnaz nie rozumie, dlaczego Meryem zeszła do sauny, choć wiedziała o zepsutych drzwiach.