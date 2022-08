Zranione ptaki odc. 117. Levent zostaje skazany. Streszczenie odcinka [07.09.2022]

Zranione ptaki odc. 117. Streszczenie

Okazuje się, że Tekin z najdrobniejszymi szczegółami przygotował plan wrobienia Leventa w morderstwo Kudreta Kara. Wszystkie dowody świadczą przeciwko niemu. Tekin przekupuje również świadka, który jako jedyny jest w stanie dać Leventowi alibi na czas, gdy dokonano morderstwa. Asli pastwi się nad Hülyą. Wie, że przez podejrzenia o romans, Bahadir bardzo odsunął się od żony, co wzmocniło jej pozycję. Dziewczyna nie ukrywa, że szykuje się do tego, by zająć miejsce Hülyi u boku Bahadira. Dogan dowiaduje się, że to Ayse przekonała Oyę, żeby została. W wyniku intrygi Tekina, Levent zostaje skazany na szesnaście lat pozbawienia wolności. Jego rodzina i bliscy są zdruzgotani, ale zamierzają wnieść apelację. Meryem przysięga Leventowi, że będzie czekała na niego, choćby do końca życia.