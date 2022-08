Zranione ptaki odc. 118. Melis chce zabić Tekina. Streszczenie odcinka [08.09.2022]

Zranione ptaki odc. 118. Streszczenie

Melis udaje się z bronią do warsztatu Tekina. Grozi mężczyźnie, że zabije go jeśli nie uwolni Leventa. Tekin jednak szantażuje Melis, że jeśli zrobi coś głupiego, wszyscy dowiedzą się, że Ömer to tak naprawdę Efe. Cemil próbuje opracować linię obrony dla Leventa. Bedriye odwiedza Oyę w holdingu. Dziewczyna szorstko daje kobiecie do zrozumienia, że wizyta w miejscu pracy była złym pomysłem. Tekin spotyka się z Meryem. Uświadamia jej, że życie Leventa jest w jej rękach. Mężczyzna szantażuje ją, że albo przyjmie jego oświadczyny, albo Levent zginie w więzieniu. Żeby nie być gołosłownym, każe jednemu z osadzonych ranić Leventa nożem.