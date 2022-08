Zranione ptaki odc. 119. Czy Levent umrze? Streszczenie odcinka [09.09.2022]

Zranione ptaki odc. 119. Streszczenie

Mehmet znajduje rannego i na wpół przytomnego Leventa na podłodze w łazience. Mężczyzna trafia do ambulatorium. Gdy Cemil rozmawia o tym z Bahadirem, Ülviye dowiaduje się o wypadku syna. Jest zdruzgotana. Ku uldze domowników rana Leventa okazuje się niegroźna. Meryem uświadamia sobie, że to Tekin kazał zaatakować Leventa. Tymczasem Doganowi w końcu udaje się przekonać Oyę, że małżeństwo Cemila i Ayse to czysta formalność. Oya postanawia walczyć o miłość Cemila. Razem z Doganem obmyślają plan działania.