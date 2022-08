Zranione ptaki odc. 120. Meryem wyjdzie za Tekina. Streszczenie odcinka [12.09.2022]

Zranione ptaki odc. 120. Streszczenie

Melis próbuje nakłonić Meryem, żeby z miłości do Leventa zgodziła się wyjść za Tekina. Dziewczyna jest załamana. Uświadamia sobie jednak, że tylko w ten sposób uratuje Leventowi życie, przyjmując oświadczyny Tekina. Tekinowi to jednak nie wystarcza. Każe Meryem obwieścić domownikom swoją decyzję i przekonać ich, że zawsze go kochała. Gdy stan Leventa się polepsza, domownicy odwiedzają go w więzieniu. Levent nie może się doczekać spotkania z Meryem. Podczas odwiedzin Meryem traktuje go jednak z dystansem. Mężczyzna jest zdezorientowany. Cemil i domownicy mają nadzieję na ponowne rozpatrzenie sprawy. Ku rozpaczy wszystkich, sąd odrzuca wniosek.