Zranione ptaki odc. 122. Zabójca Kudreta. Streszczenie odcinka [14.09.2022]

Zranione ptaki odc. 122. Streszczenie

Levent jest zdezorientowany. Z pomocą Mehmeta udaje mu się zadzwonić do Meryem, ona jednak nie chce z nim rozmawiać. Oya oświadcza Cemilowi, iż wie, że jego małżeństwo z Ayse jest fikcją. Cemil jest wściekły, że przyjaciółka wtrąca się w nie swoje sprawy i wyprasza ją z pokoju. Niespodziewanie przychodzi wiadomość, że na policję zgłosił się prawdziwy morderca Kudreta. W tej sytuacji Levent zostanie zwolniony z więzienia, a jego rodzina i bliscy nie posiadają się z radości. W dniu powrotu Leventa do domu Meryem ma wziąć ślub z Tekinem. Przed uroczystością kobieta udaje się pod więzienie, żeby upewnić się, że jej ukochany odzyskał wolność. Ma świadomość, że Levent jej nienawidzi, ale jest gotowa poświęcić wszystko, byle tylko on był szczęśliwy.