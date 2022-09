Zranione ptaki odc. 125. Meryem chce uciec od Tekina. Streszczenie odcinka [19.09.2022]

Zranione ptaki odc. 125. Streszczenie

Tekin oprowadza Meryem po ich nowym domu. Ostatecznie zaprowadza żonę do sypialni. Meryem jest przerażona. Postanawia uciec, jednak Tekin ją zatrzymuje. Gdy próbuje zbliżyć się do Meryem zdaje sobie sprawę z tego, że dziewczyna się go brzydzi i wpada w szał. Po długich poszukiwaniach Melis odnajduje zdruzgotanego i rannego Leventa. Odwozi go do domu. Cemil nie rozumie opryskliwego tonu Ayse, która twierdzi, że pragnie odzyskać wolność. Mimo wszystko nie ma odwagi, żeby wyznać jej swoje uczucia. Tymczasem Oya wyprowadza się z domu Cemila. Ku niezadowoleniu Bedriye, Cemil nie robi nic, żeby powstrzymać dawną przyjaciółkę. Cemil podejrzewa, że Ayse decyzję o rozwodzie podjęła za namową Oyi. Dziewczyna postanawia udowodnić mu, że tak nie jest.