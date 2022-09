Zranione ptaki odc. 126. Durmus chce poślubić Ayse. Streszczenie odcinka [20.09.2022] redakcja

Asli chce zaimponować Bahadirowi. Co on na to? Z kolei Levent nie może się pozbierać. Jak Ömer zareaguje na jego widok? Kto będzie cieszył się z rozwodu Cemila i Ayse? Przeczytaj streszczenie 126. odcinka Zranionych ptaków już teraz!