Zranione ptaki odc. 127. Tekin więzi Meryem. Streszczenie odcinka [21.09.2022]

Zranione ptaki odc. 127. Streszczenie

Meryem przypadkiem podsłuchuje rozmowę Tekina i dowiaduje się, że szykuje on plan zniszczenia Leventa. Meryem chce ostrzec ukochanego, Tekin jednak więzi ją w domu. Bahadir jest coraz bardziej zauroczony Asli. Dziewczyna jest coraz bliżej osiągnięcia swojego celu. Cemil szuka sposobu, żeby nie dopuścić do rozwodu, małżonkowie nie mają pojęcia o swoim wzajemnym uczuciu. Oya i Dogan zaczynają nawet wątpić w to, czy para rzeczywiście ma takie plany. Melis bezskutecznie stara się zwrócić na siebie uwagę Leventa. Tymczasem on myśli tylko o Meryem, kipi w nim złość na nią, szczególnie, gdy widzi, jak bardzo unieszczęśliwiła małego Ömera.