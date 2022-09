Zranione ptaki odc. 131. Czy Dogan poślubi Asli? Streszczenie odcinka [28.09.2022]

Zranione ptaki odc. 131. Streszczenie

Neriman jest zaniepokojona ekscytacją Dogana, który nie posiada się z radości na myśl o rozwodzie Ayse i Cemila. Chłopak wierzy, że tym razem to on ożeni się z Ayse. Neriman martwi się, że po raz kolejny spotka go miłosny zawód. Bahadir ma wyrzuty sumienia po nocy spędzonej z Asli. Jednocześnie nie może oprzeć się urokowi służącej. Vedat prosi Meryem, by zaopiniowała jeden z projektów Melis. Meryem wprowadza na projekcie poprawki, które wraz z jej komentarzem robią na Vedacie ogromne wrażenie.