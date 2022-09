Zranione ptaki odc. 132. Levent poniża Meryem. Streszczenie odcinka [29.09.2022]

Zranione ptaki odc. 132. Streszczenie

Zachwycony projektem Meryem Vedat dzwoni do Arturo i wysyła mu rysunek. Zaraz po tym, ku zaskoczeniu zebranych, proponuje Meryem pracę w holdingu. Choć Melis i Levent próbują go od tego odwieść, a Meryem nie jest w stanie nic odpowiedzieć, Vedat daje Meryem jeden dzień na podjęcie decyzji. Cemil postanawia zabrać Ayse w spóźnioną podróż poślubną. Wpada też na pomysł wyprowadzki do oddzielnego mieszkania. Meryem jest coraz bardziej przybita z powodu sposobu, w jaki traktuje ją Levent. Kobieta nie wie, czy da radę znieść poniżanie ze strony ukochanego.