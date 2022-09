Zranione ptaki odc. 134. Levent i Meryem zamknięci w windzie. Streszczenie odcinka [03.10.2022]

Zranione ptaki odc. 134. Streszczenie

Ömer bardzo przeżywa nieobecność Meryem. Widząc cierpienia chłopca, Ulviye ma jeszcze większy żal do Meryem za to, co zrobiła. Vedat zaprasza Leventa i Meryem do obejrzenia szwalni, jednak nagle coś mu wypada i nalega, żeby pojechali tam sami. Na wieść o tym Melis niezwłocznie jedzie do szwalni. Gdy dociera na miejsce, dowiaduje się, że Levent i Meryem utknęli razem w windzie. Gdy zostają sami, Levent robi Meryem wyrzuty i żąda wyjaśnień. Jego słowa i lęk przed zamknięciem i reakcją Tekina sprawiają, że Meryem traci przytomność. Levent w ostatniej chwili łapie ją w ramiona. Bahadir ma wyrzuty sumienia po nocy z Asli. Prosi ją o rozmowę. Safiye postanawia zapisać Ayse i Cemila na terapię małżeńską, jednak Bedriye podkrada jej kartkę z numerem telefonu specjalisty. Niespodziewanie kobiety odwiedza Oya, która wyjawia im, że małżeństwo Ayse i Cemila to fikcja.