Zranione ptaki odc. 136. Czy Melis zdobędzie Leventa? Streszczenie odcinka [05.10.2022]

Zranione ptaki odc. 136. Streszczenie

Melis nie udaje się zdobyć serca Leventa. Zranionej Safiye trudno uwierzyć, że była okłamywana przez córkę. Oznajmia wszystkim, że ona i Ayse szykują się do wyprowadzki. Cemil dowiaduje się, że to Oya wyznała prawdę Safiye. Bezskutecznie próbuje się dodzwonić do przyjaciółki. Meryem dostaje pozwolenie na spotkanie z Ömerem. Ülviye nie kryje niezadowolenia z tego powodu. W tej sytuacji Tekin proponuje Ömerowi wizytę w domu siostry.