Zranione ptaki odc. 137. Bahadir całuje Asli. Streszczenie odcinka [06.10.2022]

Zranione ptaki odc. 137. Streszczenie

Levent jest oburzony, gdy dowiaduje się, że Ömer spędzi noc poza rezydencją. Bahadir całuje Asli w kuchni. W pewnym momencie ktoś tłucze wazon. Przerażona dziewczyna uważa, że to sprawka Yaşara. Cemil wyznaje Safiye, że zakochał się w jej córce, ale jego rozmówczyni pozostaje nieugięta. W końcu to on postanawia się wyprowadzić. Ömer widzi, że Meryem jest nieszczęśliwa u boku męża. Chłopiec bardzo boi się Tekina.