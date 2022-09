Zranione ptaki odc. 139. Ayse rozstaje się z Cemilem. Streszczenie odcinka [10.10.2022]

Zranione ptaki odc. 139. Streszczenie

Ayse rozstaje się z Cemilem, który znowu nie potrafi wyznać jej swoich uczuć. Dogan i Oya obserwują ich czułe pożegnanie, które przerywa wściekła Safiye. Zabiera ona córkę do domu. Cemil jest zły na Oyę, że doprowadziła do tego wszystkiego. Ta wyjaśnia mu jednak, że zrobiła to z miłości do niego. Mężczyzna jest zaskoczony tym wyznaniem. Tymczasem Tekin znów szantażuje Meryem i zmusza ją do udawania przed Leventem, że naprawdę kocha ona swojego męża.