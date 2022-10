Zranione ptaki odc. 143. Ayse wyznaje miłość Cemilowi. Streszczenie odcinka [13.10.2022]

Zranione ptaki odc. 143. Streszczenie

Na wieść o spodziewanym powrocie Hülyi, Asli postanawia wrócić do rodzinnego domu. Tekin za radą Melis zamierza być łagodniejszy. Szykuje dla Meryem śniadanie i informuje żonę, że spędzą razem przedpołudnie. W ich domu jednak cały czas panuje atmosfera napięcia. Ayse bezskutecznie prosi matkę o wybaczenie. Gdy Safiye idzie z Neriman obejrzeć lokal, Ayse wymyka się z domu i jedzie do holdingu, gdzie wyznaje Cemilowi miłość. Levent jest zaniepokojony zachowaniem Meryem. Utwierdza się w podejrzeniach, że kobieta została zmuszona przez Tekina do wspólnego życia. Prosi Cemila i Ayse o pomoc w ustaleniu prawdy. Ayse odwiedza Meryem, lecz nie zostaje wpuszczona do domu. Przez szybę widzi jednak, jak Tekin grozi Meryem i nie pozwala jej wpuścić przyjaciółki do domu. Ku zaskoczeniu domowników Hülya niespodziewanie wraca do rezydencji. Melis i Asli są przerażone. Okazuje się jednak, że kobieta straciła pamięć.