Zranione ptaki odc. 145. Hülya szykuje zemstę. Streszczenie odcinka [18.10.2022]

Zranione ptaki odc. 145. Streszczenie

Levent niecierpliwie czeka na wieści od Ayse. Tymczasem Meryem wymusza na przyjaciółce obietnicę, że nikomu nie zdradzi prawdy o jej małżeństwie z Tekinem. Ayse potwierdza przed Leventem, że Meryem poślubiła Tekina z miłości, on jednak nie chce w to uwierzyć. Wzywa do siebie Meryem. Safiye dowiaduje się, że Ayse poszła do holdingu. Córka zapewnia ją jednak, że przyszła w sprawie rozwodu. Matka uspokaja się i informuje ją, że postanowiły z Neriman wynająć lokal pod restaurację. Hüyla pokazuje domownikom swoje nowe, łagodne oblicze. Nikt nie ma pojęcia, że w rzeczywistości Hülya wszystko pamięta i szykuje się do zemsty.