Zranione ptaki odc. 146. Bahadir chce się rozwieść. Streszczenie odcinka [19.10.2022]

Zranione ptaki odc. 146. Streszczenie

Levent próbuje wyciągnąć od Meryem prawdę o jej małżeństwie. Tekin wpada we wściekłość, kiedy widzi ich razem. Ayse pomaga w sprzątaniu lokalu. Safiye niepokoi się, widząc, że córka wciąż z kimś koresponduje. Ayse zapewnia ją, że to jej koleżanka Pelin. Tymczasem Dogan jest przekonany, że już wkrótce czeka go nowe życie z Ayse u boku. Bahadir jest zdecydowany zakończyć swoje małżeństwo z Hülyą. Ulviye przekonuje go, żeby się wstrzymał. Ich rozmowę przypadkiem podsłuchuje Hülya i zamierza zrobić wszystko, żeby wybielić się w oczach męża. Chce wykorzystać do tego Ulviye. Asli także nie zamierza wypuścić kochanka z rąk. Podczas kłótni między małżonkami, próbując wyrwać się Tekinowi, Meryem upada i traci przytomność. W tym samym momencie do jego gabinetu wchodzi Melis, a chwilę potem Levent. Wszyscy razem jadą z Meryem do szpitala. Levent jest przekonany, że Tekin krzywdzi Meryem. Niespodziewanie do lokalu wpada Mine i prosi, żeby ukryć ją przed goniącymi ją mężczyznami.