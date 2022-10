Zranione ptaki odc. 147. Czy Meryem straciła dziecko? Streszczenie odcinka [20.10.2022]

Zranione ptaki odc. 147. Streszczenie

Mine wyjaśnia Safiye i pozostałym, że uciekła z domu, bo jej ojciec próbował wydać ja za mąż wbrew jej woli. Ulviye przekonuje Bahadira, żeby wstrzymał się z rozwodem. Melis robi wszystko, żeby nie dopuścić Leventa do Meryem, jednak jemu udaje się do niej dostać. Gdy Meryem jest bliska wyznania prawdy, zdesperowana Melis wymyśla kłamstwo, że Meryem straciła dziecko. Zszokowana Meryem nie jest w stanie wydusić z siebie słowa, tymczasem Tekin także szybko wciela się w rolę i zaczyna pocieszać żonę po rzekomej stracie, sugerując, że Meryem zaszła w ciążę w czasie gdy była z Leventem. Levent jest zdruzgotany, nie może uwierzyć, że Meryem go zdradziła i że tak bardzo mylił się co do niej. Postanawia raz na zawsze wymazać ją ze swojego życia. Działania Tekina sprawiają, że Meryem traci resztki nadziei na miłość Leventa. Zrozpaczona zwierza się ze wszystkiego Ayse.