Zranione ptaki odc. 149. Levent oskarża Meryem o zdradę. Streszczenie odcinka [24.10.2022] redakcja

Levent jest przekonany, że Meryem go zdradziła i poroniła. Czy dowie się w końcu prawdy? Z kolei Hülya ma powody do radości. W jaki sposób skompromituje Asli? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 149. odcinka Zranionych ptaków!