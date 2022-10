Zranione ptaki odc. 150. Tekin chce zgwałcić Meryem. Streszczenie odcinka [25.10.2022] redakcja

Meryem, dość nierozsądnie, zwierza się Melis. ta od razu wykorzystuje sytuację, aby ją pogrążyć. Co zaplanuje z Tekinem? O co Asli będzie miała pretensje do Bahadira? Koniecznie przeczytaj streszczenie 150. odcinka Zranionych ptaków!