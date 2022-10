Zranione ptaki odc. 151. Meryem chce się zabić. Streszczenie odcinka [26.10.2022] redakcja

Meryem jest na skraju wytrzymałości. Grozi Tekinowi, że się zabije. W jaki sposób? Czy ten zacznie ją lepiej traktować? Tymczasem Hülya chce zbliżyć się do męża. Co na to Asli? Przeczytaj streszczenie 151. odcinka Zranionych ptaków!