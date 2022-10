Zranione ptaki odc. 152. Levent wyrzuca Meryem. Streszczenie odcinka [27.10.2022]

Zranione ptaki odc. 152. Streszczenie

Hülya nakłania Bahadira, by czytał jej zapiski z jej dziennika. Mężczyzna jest w szoku, gdy odczytuje fragment, z którego wynika, że Hülya spotykała się z Kudretem, gdyż miała nadzieję, że ten odnajdzie małego Efego. Bahadir nie może sobie wybaczyć, że tak pochopnie ocenił żonę, opuścił ją, gdy najbardziej go potrzebowała, a do tego jeszcze zdradził ją z Asli. Nie ma pojęcia, że dziennik to część misternego planu zemsty Hülyi, który przygotowała podczas pobytu w klinice. Meryem pojawia się u Leventa, on jednak nie chce już niczego od niej słyszeć i wyrzuca ją z gabinetu. Yasar informuje Meryem, że nie może znaleźć Ömera. Meryem od razu się orientuje, że to sprawka Tekina. Tekin łaskawie ulega prośbom żony o wypuszczenie chłopca, zresztą to nie Ömer jest jego celem.