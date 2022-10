Zranione ptaki odc. 153. Oświadczyny i tragiczny wypadek. Streszczenie odcinka [28.10.2022]

Zranione ptaki odc. 153. Streszczenie

Bahadir jest wściekły na Asli za to, że zasugerowała mu, że Hülya miała romans z Kudretem. Mine szykuje się do odejścia, wcześniej jednak przypomina sobie o pieniądzach, które znalazła w restauracji. Neriman i Safiye przekonują się o uczciwości dziewczyny i namawiają ją, żeby została. Dogan obserwuje Ayse podczas spotkania z Cemilem. Tymczasem Cemil oświadcza się Ayse, która nie posiada się ze szczęścia. Dogan zwierza się ze wszystkiego Neriman, która namawia go, żeby opowiedział o tym Safiye. Ich rozmowę przypadkiem słyszy Mine. Po kłótni z Meryem Levent nie może dojść do siebie. Wściekły wsiada do samochodu, towarzyszy mu Melis. Levent szybko się orientuje, że hamulce w rozpędzonym samochodzie nie działają. Dochodzi do wypadku, w którym Melis doznaje poważnych obrażeń. Wieść o wypadku szybko się roznosi. Meryem wie, że stoi za tym Tekin. Przerażona tym, że Leventowi coś mogło się stać jedzie do szpitala. Z ukrycia obserwuje Leventa i jego rodzinę, czekających podczas operacji Melis. Do szpitala przyjeżdża także Tekin rozczarowany faktem, że Levent nie zginął w wypadku.