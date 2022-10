Zranione ptaki odc. 154. Melis nie może mieć dzieci. Streszczenie odcinka [31.10.2022]

Zranione ptaki odc. 154. Streszczenie

Safiye oferuje współpracownikom wcześniejsze skończenie pracy, po czym zaprasza wszystkich na kolację. Dogan chce uprzedzić Ayşe. Nie może się jednak do niej dodzwonić. Wysyła wiadomość, w której pisze, aby jak najszybciej wróciła do domu. Bahadir ma Asli za złe, że przez jej niesłuszne oskarżenia i insynuacje również i on traktował swoją żonę niesprawiedliwie. Każe jej opuścić rezydencję. Służącej jednak udaje się zostać dzięki interwencji Hülyi. Levent dowiaduje się, że Melis nie będzie mogła mieć dzieci. Załamany mężczyzna nie zdaje sobie sprawy, że kobieta realizuje kolejną intrygę i wszystko zaplanowała, chcąc zmusić go do małżeństwa. Meryem podejrzewa swojego męża o spowodowanie wypadku samochodowego, co postanawia udowodnić.