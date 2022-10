Zranione ptaki odc. 156. Asli jest w ciąży. Streszczenie odcinka [02.11.2022] redakcja

Levent ciągle obwinia się, że to on doprowadził do tragedii Melis. Z kolei Asli trafia do szpitala. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 156. odcinka Zranionych ptaków!