Zranione ptaki odc. 157. Czy Melis wyjdzie za Leventa? Streszczenie odcinka [03.11.2022]

Zranione ptaki odc. 157. Streszczenie

Ku radości Ayse, Safiye nie zamierza stawać na drodze miłości córki. Kobieta każe wezwać Cemila, oświadcza młodym, że nie mogą już nigdy więcej zawieść jej zaufania i daje im swoje błogosławieństwo. Levent czuje się winny z powodu wypadku. Ulviye namawia syna, aby oświadczył się Melis, dzięki czemu wynagrodzi jej niemożność posiadania dzieci i sam poczuje się lepiej. Asli dowiaduje się, że jest w ciąży. Przekonuje jednak domowników, że jest przeziębiona. Yasar troskliwie się nią zajmuje. Melis, świadoma że prędzej czy później wyrzuty sumienia złamią Leventa, dzwoni do Meryem i informuje ją, że wychodzi za Leventa. Meryem jest zdruzgotana. Tekin chcąc zdobyć pieniądze dla Leventa, umawia się z niebezpiecznym stambulskim lichwiarzem. Bahadir informuje Ulviye i Leventa, że wszyscy mylili się co do Hülyi, która zawsze była wierna i oddana ich rodzinie.