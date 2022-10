Zranione ptaki odc. 158. Levent wymazuje Meryem ze swojego życia. Streszczenie odcinka [04.11.2022]

Zranione ptaki odc. 158. Streszczenie

Mine stara się podnieść Dogana na duchu. Mężczyzna opowiada jej o swoim trudnym dzieciństwie. Yasar bardzo troszczy się o Asli, tymczasem Hülya robi wszystko, żeby dopiec dziewczynie. Levent uzmysławia sobie, że z chwilą podpisania dokumentów przez Tekina, Meryem zniknie z jego życia. Choć nawet sam przed sobą nie chce się do tego przyznać, celowo to opóźnia. Przypadkiem Meryem podsłuchuje jego rozmowę z Cemilem. Chcąc chronić ukochanego, prowokuje go. Doprowadzony do wściekłości Levent rzuca dokumenty na biurko chełpiącego się swoim sukcesem Tekina. Cemil spóźnia się na kolację w domu Ayse. Hülya skarży się Bahadirowi, że Asli źle ją traktuje.