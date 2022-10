Zranione ptaki odc. 160. Szantaż i list miłosny. Streszczenie odcinka [08.11.2022]

Zranione ptaki odc. 160. Streszczenie

Ülviye w obecności Melis przeprasza Hülyę za wszystkie oskarżenia. Gdy rozmawiają na osobności, Hülya sugeruje Melis, że symuluje ból. Między siostrami dochodzi do ostrej wymiany zdań. Melis zdaje sobie sprawę, że jej siostra od początku udaje utratę pamięci. Grozi, że ją wyda, ta jednak szantażuje Melis, że wtedy wszyscy dowiedzą się, że Ömer to Efe. Ayse ma żal do Cemila, że do niej nie oddzwonił. Zaskoczona jest również zdawkowymi, wymijającymi odpowiedziami męża. Cemil nie chce przyznać, że to Oyi pomógł zeszłej nocy. Tekin dowiaduje się, że firma w którą zainwestował zbankrutowała. Dla niego to również oznacza finansowy upadek. Levent proponuje mu, że odkupi jego udziały w holdingu. Tekin szuka jednak innego rozwiązania. Przybita informacją o ślubie Leventa i Melis, Meryem postanawia w liście wyznać ukochanemu prawdę.