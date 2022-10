Zranione ptaki odc. 161. Tekin na skraju bankructwa. Streszczenie odcinka [09.11.2022]

Zranione ptaki odc. 161. Streszczenie

Wieść o bankructwie Tekina szybko się rozniosła i nikt nie chce pożyczyć mu pieniędzy na spłatę długu u lichwiarza Ziyi. Meryem postanawia jednak zniszczyć list, który napisała do Leventa. Uświadamia sobie, że teraz będzie zupełnie sama. W rozmowie z ojcem wyrzuca mu brak troski i miłości. Durmus nie rozumie, dlaczego córka ma do niego żal, ale poruszony jej słowami prosi o radę Neriman. Tekin uświadamia sobie, że to działania Leventa doprowadziły do jego bankructwa. Uzbrojony jedzie do holdingu. Gdy już sięga po broń, Meryem powstrzymuje go mówiąc, że powinni wyjechać i zacząć wszystko od nowa. Tymczasem Cemil prosi Oyę, żeby nie wtrącała się w jego prywatne życie. Wściekła Oya dzwoni do Ayse i między słowami zdradza, że to z nią Cemil był w szpitalu. Zdesperowany Tekin zgadza się na sprzedaż udziałów.