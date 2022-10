Zranione ptaki odc. 162. Życie Meryem w niebezpieczeństwie. Streszczenie odcinka [10.11.2022]

Zranione ptaki odc. 162. Streszczenie

Meryem jest przybita okrutnym traktowaniem ze strony Leventa. Przeraża ją też myśl wyjazdu z Tekinem. Prosi Leventa o możliwość spotkania z Ömerem. Ulviye próbuje przekonać Melis do szczerości zamiarów Leventa. Prosi Hülyę, żeby wpłynęła na decyzję siostry. Melis w końcu ulega namowom i ku uciesze Ulviye deklaruje, że przyjmie oświadczyny Leventa. Cemil informuje Leventa, że w holdingu pojawili się uzbrojeni mężczyźni szukający Tekina. Mężczyzna w obawie o życie Meryem jedzie do jej domu. Na miejscu okazuje się, że ludzie Ziyi dotarli tam wcześniej. Ayse nie może uwierzyć, że Cemil ją okłamał. Nie odbiera jego telefonów, a gdy Cemil przychodzi do jej domu, mimo zapewnień męża o szczerych intencjach, każe mu odejść. Levent obezwładnia człowieka Ziyi, jednak Meryem zostaje ranna. Tekin postanawia się zemścić i korzystając z okazji celuje do Leventa.