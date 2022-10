Zranione ptaki odc. 163. Durmus strzela do Tekina. Streszczenie odcinka [11.11.2022]

Zranione ptaki odc. 163. Streszczenie

Durmus strzela do Tekina, po czym powierza Meryem Leventowi, a sam oddaje się w ręce policji. Levent zabiera Meryem do szpitala. Melis odchodzi od zmysłów na myśl, że Levent jest z Meryem. Odrzucony przez Ayse Cemil upija się i jedzie do holdingu. Oya, która również tam jest, postanawia wykorzystać tę sytuację i robi sobie zdjęcia ze śpiącym Cemilem. Tymczasem Mine przekonuje Ayse, że to Oya próbowała skłócić ją z Cemilem. Ludzie Ziyi poszukują Meryem. Wdzierają się do domu Ayse, szukają też w szpitalu. Levent ma wyrzuty sumienia, że ściągnął na Meryem takie niebezpieczeństwo, przekonuje ją, że powinna jechać z nim do rezydencji, ona jednak nie chce na to przystać. Meryem wymyka się ze szpitala, ale ogarnięta paniką mdleje. Odnajduje ją Levent i przywozi nieprzytomną do rezydencji.