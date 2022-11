Zranione ptaki odc. 164. Meryem wraca do rezydencji. Streszczenie odcinka [14.11.2022] redakcja

Ze względu na Leventa Meryem postanawia wrócić do rezydencji. Co na to Melis i Ayse? Na jaki pomysł wpadnie Ulviye? Koniecznie przeczytaj streszczenie 164. odcinka Zranionych ptaków!