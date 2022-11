Zranione ptaki odc. 166. Melis dręczy Meryem. Streszczenie odcinka [16.11.2022]

Zranione ptaki odc. 166. Streszczenie

Domownicy bardzo oschle traktują Meryem. Nie ukrywają niezadowolenia z faktu, że dziewczyna mieszka w rezydencji. Jedynie Ömer odzyskuje dobre samopoczucie dzięki obecności siostry. Mine w każdym geście Dogana doszukuje się oznak sympatii i zainteresowania. Melis wykorzystuje każdą okazję, żeby dręczyć Meryem. Dziewczyna błaga Leventa, by pozwolił jej odejść z rezydencji. Levent zachowuje się ozięble, ale trudno jest mu ukryć uczucia do Meryem. Ku rozczarowaniu Melis, Levent nie angażuje się w przygotowania do ślubu.