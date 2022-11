Zranione ptaki odc. 170. Melis chce zniszczyć swoją siostrę. Streszczenie odcinka [22.11.2022]

Zranione ptaki odc. 170. Streszczenie

Melis domyśla się, że to Hülya podmieniła filmy. Grozi siostrze, że z nią skończy, jeśli nie sprawi, żeby Levent wybrał ją, a nie Meryem. Levent wyjawia Meryem, że oświadczył się Melis, gdyż miał wyrzuty sumienia po wypadku, przez który Melis nie może mieć dzieci. Ulviye bardzo niepokoi się o Melis, przekonuje Leventa, że powinien dotrzymać złożonej jej obietnicy. Cemil próbuje skłonić Ayse, żeby go wysłuchała, ale ona nie chce go widzieć. Nie wierzy, gdy Cemil zapewnia ją, że to wszystko intryga Oyi. Dogan spotyka się z Oyą, żeby sprawdzić, czy Cemil mówi prawdę, ale Oyi udaje się go przekonać do swojej wersji. Meryem zapewnia Ulviye, że przekona Leventa by postąpił jak należy i poślubił Melis. A Levent dochodzi do wniosku, że chce ułożyć sobie życie z Meryem. Hülya przekonuje Meryem, że Melis jest na skraju załamania z obawy, że może stracić Leventa.