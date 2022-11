Zranione ptaki odc. 177. Hülya kazała zabić Ranę. Streszczenie odcinka [01.12.2022]

Zranione ptaki odc. 177. Streszczenie

Pijany Cemil ponownie nachodzi Ayşe. Ona, chcąc się go w końcu pozbyć, oświadcza, że kocha Dogana i zamierza wyjść za niego za mąż. Cemil jest zdruzgotany. Ulviye zamierza uspokoić Melis i powiedzieć jej o wyjeździe Meryem. Przypadkiem słyszy dyskusję obu sióstr. Dowiaduje się z niej, że to Hülya kazała zabić Ranę i porwać Efego. Dociera do niej także, że chłopiec wciąż żyje. Kobiecie udaje się niepostrzeżenie oddalić, jednak jej serce nie wytrzymuje nadmiaru emocji. Ostatkiem sił Ulviye zapisuje wszystko, czego się dowiedziała i mdleje w ramionach Meryem. Natychmiast trafia do szpitala. Melis i Hülya podejrzewają, że Ulviye słyszała ich rozmowę. Levent próbuje dowiedzieć się, co doprowadziło matkę do takiego stanu. Zaczyna obwiniać siebie.