Zranione ptaki odc. 179. Stan Ulviye jest krytyczny. Streszczenie odcinka [05.12.2022]

Zranione ptaki odc. 179. Streszczenie

Stan Ulviye jest krytyczny. Lekarz każe szykować się domownikom na najgorsze. Melis symuluje złe samopoczucie i jedzie do rezydencji. Równocześnie z Meryem szuka notatek Ulviye. Asli nie radzi sobie z Ömerem. Chłopiec nie chce jeść i twierdzi, że nie pójdzie do szkoły dopóki nie zobaczy Meryem. Yasarowi udaje się go jednak udobruchać. Dogan postanawia dowiedzieć się prawdy. Dla dobra ukochanej Ayse, chce ustalić, czy zdjęcia faktycznie są wynikiem intrygi uknutej przez Oyę. Ayse przyłapuje go na przeglądaniu jej telefonu. Pokazuje Doganowi zdjęcia Cemila i Oyi, po czym usuwa je z galerii.