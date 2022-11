Zranione ptaki odc. 182. Ayse prawie ginie pod kołami. Streszczenie odcinka [08.12.2022] redakcja

Safiye dostaje kredyt. Kobieta jest wniebowzięta. Co na to jej rodzina? Tymczasem Yasar podpatruje Asli. Co zauważy? Już teraz przeczytaj streszczenie 182. odcinka Zranionych ptaków!