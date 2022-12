Zranione ptaki odc. 186. Rozwód Ayse i Cemila. Streszczenie odcinka [14.12.2022]

Zranione ptaki odc. 186. Streszczenie

Stan Ulviye się pogarsza. Lekarz zaleca jej wyjazd na łono natury, z dala wszelkich stresów. Levent zawozi Meryem i matkę do hotelu nad morzem. Towarzyszy im Melis, która musi jednak wracać do Stambułu, żeby kupić wymarzoną suknię ślubną. Ayse i Cemil są już po rozwodzie. Przekonani o niewinności Cemila, Dogan i Mine postanawiają jeszcze raz porozmawiać z nim. Hülya w obecności Bahadira oskarża Asli o kradzież torebki i chce zwolnić służącą. Dziewczyna jest przybita zarzutami i tym, że Bahadir od razu uwierzył w jej winę. Yasar jednak informuje pracodawców, że to on kupił torebkę. Asli, w obawie o dziecko, postanawia opuścić rezydencję. Ulviye jest przekonana, że Levent i Meryem są małżeństwem. Doprowadza to do wielu krępujących sytuacji. Ku niepocieszeniu Melis, Levent jest zmuszony zostać przy matce dłużej niż planował.