Zranione ptaki odc. 187. Asli chce odejść z rezydencji. Streszczenie odcinka [15.12.2022]

Zranione ptaki odc. 187. Streszczenie

Ulviye, Meryem i Levent spędzają w hotelu wspólne chwile. Ulviye wciąż jest przekonana, że Meryem i Levent są szczęśliwym małżeństwem, a Ömer to ich syn. Świadomość niespełnionej miłości w połączeniu z opowieściami Ulviye o jej przeszłości, to zbyt wiele dla obojga. Tymczasem Dogan i Mine razem z Cemilem szukają sposobu na przekonanie Ayse o niewinności Cemila. Asli udaje zdesperowaną i robi wszystko, żeby skłonić Yasara do oświadczenia się jej. Przekonuje go, że zamierza odejść z rezydencji. Melis nie może znieść świadomości, że Levent spędza czas z Meryem. Na domiar złego z powodu ulewnego deszczu Levent pozostaje w hotelu na noc.