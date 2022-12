Zranione ptaki odc. 189. Ayse policzkuje Oyę. Streszczenie odcinka [19.12.2022]

Zranione ptaki odc. 189. Streszczenie

Słuchając rozmowy Oyi i Cemila, Ayse zdaje sobie sprawę, że niesłusznie oskarżyła Cemila - wymierza Oyi policzek, a Cemila prosi o wybaczenie. Mężczyzna nie posiada się z radości, że odzyskał ukochaną. Dogan cierpi widząc Ayse w ramionach Cemila, ale jednocześnie cieszy się, że jego ukochana znów jest szczęśliwa. Melis szykuje się do ślubu, udając, że nie zauważa obojętności Leventa. Świadomość zbliżającej się uroczystości przytłacza Meryem. Levent widzi jej męki, ale nic nie może zrobić. Yasar i Asli informują rodzinę Metehanoglu, że się pobrali. Wszyscy, na czele z Bahadirem, są bardzo zaskoczeni. Żeby ostatecznie zdyskwalifikować rywalkę, Melis podpala swoją wymarzoną suknię ślubną i oskarża o to Meryem. Zaskoczony sytuacją Levent przez chwilę podejrzewa, że to prawda. Urażona i zraniona pochopnym osądem Leventa, Meryem przyznaje się do winy. Levent w końcu zdaje sobie sprawę ze swojego błędu, ale Meryem nie potrafi mu go wybaczyć.